Thèse de Doctorat : Le Docteur El Hadj Daniel So obtient la mention TRÈS Honorable

Le Docteur El Hadj Daniel So a soutenu sa thèse de Doctorat aujourd’hui et s’en est sorti avec une mention TRÈS Honorable.



Homme politique à Kaolack et ancien membre d'AG/JOTNA de Maître Moussa Diop, il a soutenu aujourd’hui sa thèse de Doctorat à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis sous le thème : "LES CONFLITS ENTRE LES SYSTÈMES JURIDIQUES TRADITIONNELS ET MODERNES EN AFRIQUE FRANCOPHONE : LE CAS DU SÉNÉGAL".



Devant ses amis et parents, le Docteur So a su montrer avec efficacité et surtout maîtrise l’importance du sujet, avec des développements salués par les membres du jury.



Après plus de 4 heures de travaux, le jury, à l’unanimité, lui a décerné la Mention Très Honorable.