Test COVID-19 préalable à l'embarquement des passagers à destination du Sénégal : Le ministère du Tourisme annonce l'application immédiate de la mesure

En ce qui concerne les vols au départ d'un aéroport du Sénégal, il est rappelé que les tests ne sont requis que pour les passagers à destination de pays qui l'exigent, préalablement à l'entrée sur leur territoire.

Le ministère du Tourisme et des transports aériens avait annoncé un test RT-PCR Covid-19 négatif, datant de moins de 7 jours, requis pour tout passager embarquant pour un aéroport du Sénégal, à partir du 1er novembre. Et à cause de la résurgence des cas dits importés, le ministère a annoncé finalement l’application immédiate de cette mesure.La circulaire 1723 rendant obligatoire le test RT-PCR COVID-19 pour tout passager embarquant dans un aéronef à destination du Sénégal s’applique donc à compter de ce 20 Octobre 2020Sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur, toute compagnie aérienne qui embarque un passager à destination d'un aéroport du Sénégal qui ne respecte pas les dispositions précitées aura l'obligation d'assurer le rapatriement du passager à son aéroport d'origine ou à tout autre aéroport prévu par les procédures de la compagnie aérienne ou convenu avec le passager, avait indiqué le ministère.