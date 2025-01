Terreur à Goudiry : le raid sanglant à la Kalachnikov pour 6 Millions, un commerçant et ses hommes laissés pour morts par des Braqueurs

L’insécurité gagne du terrain au Sénégal, et les commerçants en sont les premières cibles. Comme le rapporte L’Observateur, une attaque digne d’un film d’action a eu lieu dans la nuit de lundi sur l’axe Tiéké-Goudiry. Trois malfaiteurs lourdement armés ont tendu un guet-apens à Alassane Thiam, un commerçant bien connu du marché central de Goudiry, alors qu’il rentrait chez lui. Leur butin : 6 millions de FCFA, un téléphone et les papiers du véhicule. Mais au-delà du vol, c’est la violence de l’attaque qui choque : les assaillants n’ont pas hésité à ouvrir le feu à la kalachnikov, laissant derrière eux deux blessés graves et un homme traumatisé.



Un piège redoutablement efficace



D’après L’Observateur, Alassane Thiam venait de fermer boutique et prenait la route, comme à son habitude, en compagnie de son chauffeur Aboubacry Diallo et de son employé Moussa Cissé. Ce rituel quotidien était bien connu des braqueurs, qui l’attendaient à mi-chemin, sur une portion isolée de la route menant à son village.



Le stratagème était parfaitement huilé : des morceaux de bois soigneusement disposés sur la chaussée pour forcer le véhicule à s’arrêter. Puis, en un instant, les trois hommes ont surgi à moto, armés jusqu’aux dents, et ont criblé la voiture de balles.



Les tirs ont fait deux blessés : Aboubacry Diallo, touché au bas-ventre, et Alassane Thiam, blessé à la cuisse droite. Par miracle, Moussa Cissé s’en est sorti avec une légère blessure. Après avoir dépouillé leurs victimes, les bandits ont pris la fuite, laissant derrière eux un véhicule criblé de sept impacts de balles et huit douilles de calibre 7,62 mm.



Un choc pour toute la communauté



Alertée, la Brigade territoriale de Goudiry s’est immédiatement rendue sur place et a ouvert une enquête. Mais la peur et l’indignation ont déjà gagné la ville. Comme le souligne L’Observateur, les commerçants de l’Unacois/Yessal ont exprimé leur colère en fermant toutes les boutiques du marché dès le lendemain de l’attaque. Rassemblés devant la boutique d’Alassane Thiam, ils ont dénoncé un acte « inacceptable et contraire aux valeurs de respect et de dignité humaine ».



Une criminalité grandissante



Ce braquage s’inscrit dans une série d’attaques similaires qui frappent différentes régions du pays. Après Pointe de Sarène, c’est maintenant Goudiry qui est touchée. Une escalade qui inquiète commerçants et populations, d’autant que ces braquages sont de plus en plus organisés et violents.



L’enquête en cours permettra-t-elle de remonter jusqu’aux auteurs de cette attaque ? En attendant, la psychose s’installe et les commerçants de Goudiry vivent désormais dans la crainte d’être la prochaine cible d’une bande qui, visiblement, ne recule devant rien.