Tensions au Sénégal : Le secrétaire d’Etat Américain a appelé le Président Macky Sall

Les récentes manifestations au Sénégal avec leurs dégâts énormes ont retenu l’attention de la communauté internationale. C’est le cas des États-Unis par l’intermédiaire de son secrétaire d’Etat Antony John Blinken. En effet, ce dernier a eu un entretien téléphonique ce mercredi avec le président sénégalais Macky Sall.



Naturellement, le contexte socio-politique n’a pas été occulté. Le secrétaire Blinken et le président de la République du Sénégal ont discuté de la situation politique et des troubles récents au Sénégal.



Le secrétaire d’Etat Américain Antony J. Blinken a d’abord exprimé ses condoléances pour les personnes tuées et blessées lors de ces violentes manifestations et à a réitéré le soutien des États-Unis au peuple sénégalais et aux valeurs démocratiques.