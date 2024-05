Jean Baptiste Tine, ministre Intérieur : «L’église forme depuis toujours des citoyens modèles au service de la Nation»

La cérémonie officielle de la 136ème édition nationale du pèlerinage marial de Popenguine a vécu ce lundi de Pentecôte. C’est le ministre de l’Intérieur, Augustin Tine qui a représenté l’Etat du Sénégal. Dans son discours, le général de la gendarmerie à la retraite a transmis le message du président de la République. « L’Eglise a toujours joué sa partition dans l’effort national de développement de la construction de notre nation par sa déterminante contribution de la promotion de la santé, de l’éducation, des jeunes et des femmes. L'Église forme depuis toujours des citoyens modèles au service de la Nation. C’est une noble mission qui cadre parfaitement avec la vision et la volonté affiché par le président Diomaye Faye pour la restauration des valeurs religieuses, morales et républicaines indispensables à tous projets de société de développement durable porteur de fruits » dit le ministre.



Le thème de cette édition porte sur : « Avec Marie, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix».



Poursuivant son propos, il note qu’ «il me plaît de relever la position sage, courageuse et constante de l'Église qui à travers ses dirigeants ou encore ses structures a toujours défendu la justice et promu la paix pour le triomphe de la démocratie. Il nous incombe alors de poursuivre dans la prière agissante et l'action de grâce la marche en avant de notre pays pour des lendemains meilleurs tout en veillant à préserver sa stabilité politique, sociale et institutionnelle. Pour ce faire, la vie inspirante de la vierge Marie et un engagement citoyen renforcé des fidèles catholique notamment des jeunes pourront être des intrants de qualité pour la mise en œuvre du concept : Jub jubeul, jubunti si cher au Chef de l’Etat dans son ambition de construction nationale d’un Sénégal uni, souverain, juste et prospère » laisse entendre le général Tine.