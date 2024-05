Sénégal - Iran : L’ambassadeur Hassan Asgari souligne une relation diplomatique exemplaire et fructueuse !

Depuis plusieurs années, le Sénégal et l'Iran entretiennent des liens diplomatiques étroits, comme en témoigne les propos de l'ambassadeur iranien au Sénégal, Hassan Asgari ce lundi, depuis Dakar, la capitale sénégalaise. Après quelques années passées dans le pays de la Téranga, ce dernier a développé une profonde admiration pour le peuple sénégalais et son gouvernement. Selon M. Asgari, : « j'ai fait trois ans au Sénégal et j'ai passé d'excellents moments avec le gouvernement et le peuple sénégalais. Grace à cette relation diplomatique exemplaire et l'engagement de la population, le peuple sénégalais en tant peuple de la Teranga et l'Iran, ont tissé de très bonnes relations diplomatiques et commerciales » a-t-il magnifié.

Cette coopération fructueuse entre les deux pays semble promise à un bel avenir, d'autant que le nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a manifesté sa volonté de poursuivre cette dynamique. « Nous sommes conscients qu'avec le nouveau régime incarné par le président Bassirou Diomaye Faye, nous allons poursuivre cette coopération », a affirmé l'ambassadeur iranien qui n’a pas omis d’évoquer le deuil national qui a frappé son pays suite au décès de leur président de la république ce dimanche.

Cette relation bilatérale, empreinte de respect mutuel et de volonté de renforcer les liens économiques et diplomatiques, démontre la capacité du Sénégal à tisser des partenariats stratégiques avec des pays comme l'Iran, malgré les différences culturelles et politiques. Un atout majeur pour le développement du Sénégal dans un environnement géopolitique complexe.