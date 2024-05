Sandiara : Cri de coeur des jeunes, face à ce qu'ils qualifient d'esclavage par les usines installées dans la zone...

Les jeunes de sandiara se sont mobilisés au tour d'une association pour fustiger les conditions de vie des travailleurs dans la zone industrielle et agricole de leur commune.







Pour rapel : S'inspirant du PSE l'ex maire de sandiara devenu aujoud'hui ministre de l'industrie et du commerce Dr Serigne Guèye Diop avait initié un programme denommé le plan sandiara emergent.







A cette effet plusieurs investisseurs ont rallié la zone de djegueme pour installer des usines occasionnant un recrutement massif de main d'oeuvre au sein des populations .







"Apres plusieurs années d'activités nous avons constaté une stagnation de la situation des employés qui travaillent toujours sans contrat ni bulletin de salaire.







Après investigation suite aux nombreuses sollicitations reçues de la part des employés des usines et de l’entreprise agricole , nous avons constaté que nos compatriotes étaient traités au niveau de leurs espace de travail quasiment comme des esclaves.







Ils vivent une exploitation extraordinaire : sans contrat ni bulletin de salaire , pas de soins medicaux et de prise en charge en cas d'accident de travail et ils sont très souvent limogés en retour .







Ses nombreuses constatations nous poussent à nous constituer autour d'un idéal pour réclamer justice devant ses exploiteurs afin de trouver des solutions idoines pour les anciennes victimes mais aussi défendre les intérêts des actuels travailleurs" a souligné Omar Sarr Coordonnateur du mouvement Niitou Deug Sandiara.. Porte parole du jour.







Regroupant l'ensemble des franges de la population de la commune de Sandiara , le mouvement demande l'intervention dans les plus brefs délais du président de la République , du Premier ministre et du ministre de l'Industrie et du commerce ex maire de sandiara sur la situation de ses citoyens sénégalais lésés.