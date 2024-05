Stabilité du Sénégal / Jean Baptiste Tine, MINT : « L’Eglise y a beaucoup contribué et mérite toute la reconnaissance de la République et de la Nation »

Le ministre de l’Intérieur a profité de l’occasion offerte par la cérémonie officielle de la 136ème de la célébration nationale du pèlerinage marial de Popenguine pour remercier les foyers religieux sur leur contribution à la pacification et à la consolidation de l’état de droit.







Le général Tine face à Monseigneur benjamin Ndiaye soutient d’abord que « je voudrais en conséquence remercier toutes nos autorités religieuses toute obédience confondue pour toutes les diligences et initiatives prises pour garantir à notre pays la paix et la stabilité qui nous sont tant enviées. L’église y a beaucoup contribué et mérite toute la reconnaissance de la République et de la nation » laisse-t-il entendre.







Ensuite, il a tenu à saluer la relation fraternelle et enviée partout en Afrique entre les communautés religieuses. « C’est l’occasion de magnifier à sa juste valeur la cohabitation pacifique et légendaire des communautés religieuses à travers le très précieux dialogue islamo-chrétiens qui fait l’exception sénégalaise dans un monde où l’intolérance et l’extrémisme sont malheureusement de plus en plus notés » conclut le général.