Le travail de nuit, mauvais pour la santé selon la science

Dans un récent communiqué de l'université de l’État de Washington, des chercheurs révèlent les effets défavorables qu'apportent les activités de nuit à notre santé.

C'est une étude qui a de quoi vous bercer, puisqu'elle vous déconseille d'intenter un quelconque labeur de nuit. En effet, des chercheurs de l'Université d'État de Washington et du Laboratoire national du Nord-Ouest Pacifique ont constaté que les horaires décalés créent un chamboulement profond au sein de notre organisme. « Il existe des processus cérébraux liés à l'horloge interne qui nous indiquent que le jour est le jour et la nuit est la nuit, et d'autres [l'inverse]. Lorsque ces rythmes internes sont déréglés, notre organisme subit un stress persistant, ce qui aura, selon nous, des conséquences à long terme sur notre état de santé », a déclaré Hans Van Dongen, auteur principal de l'étude.