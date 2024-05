Décès du président Raïssi : Cheikh Ahmed Saloum Dieng exprime sa profonde tristesse et présente ses condoléances au peuple iranien

Le président du Forum Islamique pour la Paix, par ailleurs responsable moral de l'Union de la Jeunesse Musulmane du Sénégal, a exprimé sa profonde tristesse suite au décès du président de la République Islamique d'Iran, SEM Ébrahim Raïssa, son ministre des affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian et 7 autres personnes dans un crash d'hélicoptère survenu le dimanche 19 mai 2024.



Cheikh Ahmed Saloum Dieng qui a rappelé les relations d'amitié qui le lient au peuple iranien, notamment aux autorités iraniennes, a tenu à présenter ses condoléances les plus attristées.



Il compte d'ailleurs se rendre ce mardi dans la matinée à l'ambassade de la République Islamique d'Iran à Dakar où un registre de condoléances sera ouvert les mardi 21 mai et mercredi 22 mai 2024.