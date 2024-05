Le procureur de la CPI demande des mandats d'arrêts contre Netanyahu et des dirigeants du Hamas

Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a demandé lundi des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et des dirigeants du Hamas pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés commis dans la bande de Gaza.



Karim Khan a déclaré dans un communiqué qu'il demandait des mandats d'arrêt contre Netanyahu et le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant pour des crimes tels que "le fait d’affamer délibérément des civils", "homicide intentionnel" et "extermination et/ou meurtre".