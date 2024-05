Des responsables de l’APR en soutien à Bah Diakhaté à la DIC: Ce qui s’est passé après le passage d’un « militant » de Pastef

Plusieurs responsables de l’Apr se sont rendus à la division des investigations criminelles pour soutenir l’activiste Bah Diakhaté arrêté ce lundi à hauteur de Technopole, à Pikine. Le président du groupe parlementaire BBY, Abdou Mbow, Issakha Diop, maire de Pikine Est, Pape Gorgui Ndong, ancien ministre de la jeunesse, Moustapha Diakhaté, Seydou Gueye, Papa Malick Ndour et d’autres soutiens de l’Apr ont fait le déplacement avec les avocats du propriétaire de la page « Baatu Deugg ». Mais un incident est venu changer l’atmosphère qui était certes tendue, mais devenue un peu sombre après l’intervention des forces de l’ordre.







Un supposé soutien à Pastef aurait proféré quelques mots à des responsables de l’Apr. Ce que certain militants n’ont pas apprécié. C’est alors que « l’inconditionnel » de Pastef a finalement payé les frais de son acte qui a fini par pousser les FDS à disperser la foule. Certains responsables sont cependant toujours sur les lieux et attendent l’issue de l’audition de Bah Diakhaté.