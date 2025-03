Tension autour des statistiques du port de Dakar : le PAD conteste le premier rapport, l'ANSD confirme la baisse du trafic dans un second rapport. [DOCUMENT]

La polémique s’intensifie concernant les données du trafic maritime du Port autonome de Dakar (PAD) pour l’année 2024, suite à la réaction du directeur général du PAD, qui a contesté les informations publiées par l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) et relayées par la presse sur la situation du port de Dakar.



Après la publication hier de son premier rapport, intitulé "Repères Statistiques", révélant une baisse significative de l'activité du PAD, les données de l'ANSD ont fait l'objet d'une contestation virulente de la part de la direction du port. Celle-ci a publié un communiqué pour remettre en cause les chiffres avancés, tandis que son Directeur Général s'en est pris à la presse qui relayait le rapport de l'ANSD, dans le but apparent de discréditer les conclusions de l'agence.



Cependant, sans entrer dans la polémique, l'ANSD a publié ce vendredi 7 mars un second rapport plus détaillé, intitulé "Bulletin mensuel des statistiques économiques et financières de décembre 2024", confirmant ses données initiales et renforçant ainsi sa position (voir page 39 du rapport).



Chiffres à l'appui, l'ANSD maintient ses conclusions :



Le rapport de l'ANSD publié ce vendredi 7 mars met en lumière une baisse globale du trafic du Port de Dakar. Le trafic total (embarquement + débarquement) a chuté de 14,7 %, passant de 22 446,2 milliers de tonnes en 2023 à 19 141,6 milliers de tonnes en 2024. Cette diminution est également visible en comparant les chiffres de décembre 2023 à ceux de décembre 2024, avec une baisse de 28,4 %.