Tension à l’université : le SAES lance une grève de 48 heures pour les pensions des enseignants-chercheurs.

La rentrée universitaire s’annonce tumultueuse au Sénégal, alors que le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) a annoncé une grève de 48 heures pour les mercredi 23 et jeudi 24 octobre prochains. Les enseignants-chercheurs, dirigés par David Célestin Faye, manifestent ainsi leur mécontentement face au gouvernement, qui tarde à reverser les pensions de retraite aux familles des enseignants.



Cette action s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes dans les universités, exacerbées par un sentiment de frustration face à des accords non respectés. Le SAES exprime son impatience et dénonce le manque de volonté du gouvernement à honorer ses engagements. Des assemblées générales seront organisées sur les différents campus pour mobiliser les membres et discuter des prochaines étapes de la lutte.



Les conséquences de cette grève pourraient être significatives, tant pour les étudiants que pour le fonctionnement des universités, déjà marquées par des années de conflits sociaux. La situation appelle à une résolution rapide pour éviter une escalade des tensions sur le Campus.