Tavaux de la Commission technique du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement : les interpellations du parlementaire Mbaye Dione 

À l'occasion des travaux de la Commission Technique du Ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, tenus ce jeudi 18 décembre 2024, l'honorable Député Maire Mbaye DIONE a interpellé le Ministre, le Docteur Cheikh Tidiane Dieye sur 8 questions orales. Ces 8 questions sont relatives à " l'équipement du nouveau forage de Diack, réalisé par l'ancien régime sur financement de la SONES et réceptionné les 28 et 29 mai 2024 avec un débit de 200 m3/l'heure. C'est une forte attente des populations de Ngoundiane et de l'agglomération de Diack en particulier et de construire un nouveau forage haut débit dans la Zone de Seokhaye pour soulager les souffrances des populations face à l'approvisionnement en eau potable"; à la construction et l'équipement de nouveaux forages dans la zone Nord de la Commune de Thiénaba, dans la Commune de Tassette et dans la Commune de Notto Diobass (Tatenne, Diass, Palam,...); l'approvisionnement correcte en eau potable de plusieurs villages de la Commune de Diender qui abrite déjà une batterie de forages qui alimentent la région de Dakar"; l'urgence de payer à la SONES les créances dues par l'administration sénégalaise et plus particulièrement les universités publiques pour leur consommation en eau potable,

connecter tous les villages traversés par le réseau de KM3 dont ceux de la Commune de Diass tels que Toglou; harmoniser sur toute l'étendue du territoire national la politique de production et de distribution en l'eau potable. En effet on assiste à une discrimination qui voit les communes rurales souffrir énormément d'énormes difficultés liées à l'accès à l'eau potable dont la qualité fait défaut et qui coûte dès fois beaucoup plus chere qu'en milieu urbain. Pour cela, il faut supprimer les concessionnaires privés qui fournissent une mauvaise qualité de service; appliquer des tarifs de consommation en eau potable préférentiels aux producteurs maraîchers pour encourager les cultures hors saison et stimuler la production horticole, et régler définitivement la question des inondations au Sénégal et plus particulièrement dans la ville sainte de Touba Mbacké".



Ainsi, l'ensemble de ces questions, certaines ont reçu des réponses favorables et les autres feront l'objet de réponses écrites attendues par l'honorable député de la part du Ministère et de son département, a-t-on appris.