Tambacounda : Une vendeuse de Pmu détourne plus de 3 millions

Une histoire de détournement présumé secoue l’agence de PMU à Tambacounda. F. Barro, de son nom, a été mise aux arrêts à la suite d'un trou de plus de 3 millions de FCFA. Selon le journal L’Observateur qui vend la mèche, la vendeuse de la LONASE écoulait plusieurs dizaines de millions de FCFA qu’elle versait à la comptabilité de Pmu de Tambacounda.

Cependant, arrivés à un certain moment, les responsables de la structure se sont rendus compte d’un trou de 3 millions sur le versement des sommes récoltées par la « meilleure vendeuse ».



C’est sur ces entrefaites qu'ils ont demandé à Barro de verser la totalité de l’argent récolté dans ses différentes ventes. Chose à laquelle, elle n’a pas pu faire malgré plusieurs mises en demeure. Par conséquent, ses supérieurs sont allés porter plainte à la section de recherche de la gendarmerie de Tambacounda.



Avisés, les enquêteurs se sont dépêchés sur les lieux pour son interpellation. Cuisinée, Barro est passée aux aveux tout en avouant qu’elle a misé au jeu de hasard dit « virtuel » pour gagner et rembourser la boîte. La chance malheureusement, ne lui a pas souri. Au terme de sa garde à vue, Barro a été déférée au parquet de Tambacounda.