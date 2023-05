Tamba/Caravane de sensibilisation sur l’état civil : le maire de Tamba favorable à des journées dédiées à sa commune.

Dans le cadre du programme NEKKAL, la direction de l’état civil, a initié une caravane de sensibilisation et d’information sur l’état civil. Placée sous le thème « Mon état civil, ma citoyenneté » et après la cérémonie de lancement officiel présidé par le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires, M. Mamadou Talla, à Diourbel, le 06 Mai dernier, la caravane poursuit son périple à travers le pays. Conscients de l’importance d’une telle caravane, des élus et des autorités administratives ont demandé à la direction de l’état civil d’organiser des journées spéciales de sensibilisation et d’information dans leurs localités. À Tambacounda, le préfet du département avait exprimé de vive voix sa volonté de voir organisée dans le département, voire dans la région, une campagne spéciale. Même son de cloche chez le premier magistrat de la ville de Tamba, M. Pape Banda Dièye. Ce dernier après avoir salué l’initiative, est revenu sur les nombreuses actions qu’il a entamées dans le cadre de la modernisation de l’état civil. En guise d’exemple, il dira avoir lancé un appel d’offres pour la construction d’un centre d’état civil. Il profitera de l’occasion pour exprimer toute sa disponibilité à travailler avec l’agence nationale de l’état civil (ANEC) pour l’organisation dans sa commune d’une caravane spécialement dédiée à sa commune...