Tabaski 2025 à Touba: Le Khalif salue l’élan collectif noté autour de l’appel qu’il a lancé et qui vise la rénovation de la Grande Mosquée

La célébration de la Tabaski 2025 à Touba a été marquée par le discours du Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, qui a salué la ferveur religieuse et l'engagement communautaire renforcé autour du projet de rénovation de la Grande Mosquée. Comme à l'accoutumée, la prière de l'Aïd a été dirigée par Serigne Fallou Abdou Khadre Mbacké, en présence du Khalife, entouré de nombreux dignitaires dont son porte-parole, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre.



Dans son sermon, le Khalife a exprimé sa profonde satisfaction face à l'enthousiasme généré par son appel à restructurer et rénover ce lieu emblématique du mouridisme. Il a souligné la mobilisation remarquable des fidèles, qui conforte sa conviction quant à la faisabilité de ce projet ambitieux. Il a ainsi tenu à remercier tous ceux qui ont répondu favorablement à son initiative, priant Dieu de leur accorder la force nécessaire pour mener à bien cette œuvre collective.



« Lorsque j'ai émis l'idée de rénover et d'embellir la mosquée, j'ai tout de suite remarqué un grand engouement autour de la réalisation de ce projet. Vous avez été nombreux à réagir. Vous me réconfortez dans l'idée que c'est un programme réalisable. C'est la raison pour laquelle je tiens à vous en remercier. Nous demandons à Dieu de nous donner la force nécessaire pour réussir cette ambition », a déclaré Serigne Mountakha Mbacké.



De son côté, l'Imam a rappelé, dans son prêche, l'essence spirituelle de l'Aïd-el-Kébir et son caractère de Sunnah, incitant les fidèles à perpétuer cette célébration dans le respect des enseignements religieux.