Tabaski 2021 et Covid-19 : Médina Baye a prié en insistant sur le respect des gestes barrières.

Médina Baye célèbre aujourd'hui la fête de l'Aïd El Kabir. Ce matin, l'imam de la grande mosquée, Cheikh Ahmed Tidiane Aly Cissé a dirigé la prière avant de faire le sermon d'usage.



Une occasion pour lui de rappeler l'histoire du sacrifice et d'inviter les fidèles à respecter scrupuleusement les recommandations divines, condition sine qua non pour décrocher le quitus du paradis.



Pour sa part, le Khalife de Médina Baye, Serigne Mahi Ibrahima Niass, est revenu sur la célébration de l'Aïd El Kabir. Face aux fidèles, il a saisi cette occasion pour inviter tout le monde au respect des gestes barrières face au variant Delta. Il s'agit, selon lui, en guise de rappel, du port du masque, du lavage des mains et du respect de la distanciation physique.



Dans la foulée, les guides religieux ont chacun offert aux populations des centaines de moutons, de bœufs et de chèvres dont le Khalife, l'imam de la grande mosquée et le porte-parole de Médina Baye, Cheikh Mahi Cissé qui a offert au total « 134 chèvres, 228 bœufs et 468 moutons »…