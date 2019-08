Tabaski 2019 : Ousmane Noël Dieng offre des moutons aux kaolackois et défend la cause de Diène Farba Sarr.

En cette veille de fête de Tabaski, le responsable moral du mouvement " MJK/DFS, a offert des moutons et distribué des enveloppes financières aux populations kaolackoises, notamment aux membres de sa structure. Ousmane Noël Dieng a ainsi saisi cette occasion pour plaider la cause de son mentor, l'ex ministre Diène Farba Sarr. " Le ministre Diène Farba Sarr ne mérite pas ça... Il a toujours accompagné le président de la République. Donc, c'est la population du Saloum qui invite le président Macky Sall à l'appeler au téléphone et a tout faire pour qu'il soit réhabilité...", a-t-il indiqué.