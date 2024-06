Tabaski / Évaluation de la collecte de déchets : Un bilan de 4.500 tonnes déchargés à Mbeubeuss

Balla Moussa Fofana, ministre de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l'Aménagement des Territoires du Sénégal, a récemment présenté les résultats et les défis du dispositif mis en place pour gérer efficacement les déchets et organiser les marchés à l'approche des festivités. Avec un effectif total de 4.000 agents déployés à Dakar, dont 540 rotations effectuées, le ministère a pu évaluer et collecter environ 4.500 tonnes de déchets à Mbeubeuss. Fofana a exprimé sa satisfaction quant à la qualité du travail accompli par les équipes de SONAGED, soulignant l'engagement remarquable des jeunes agents sur le terrain. Il a également mentionné les initiatives prises avec les municipalités pour faciliter les activités commerciales, telles que l'aménagement d'espaces sans taxation sur le transport des moutons et la sécurisation des sites de vente, afin de garantir des prix abordables pour les citoyens.

Cependant, malgré ces avancées, Fofana a identifié plusieurs défis persistants. Il a noté des problèmes de comportement et d'encombrement sur les sites de vente, entravant parfois les opérations de nettoyage urbain. Il a souligné la nécessité d'une meilleure coordination avec les chefs de point de vente pour améliorer les conditions de travail et maintenir la propreté des espaces publics. En outre, le ministre a annoncé des plans pour identifier et résoudre les points d'encombrement critiques après la période des festivités, afin de préserver la qualité de vie urbaine et soutenir le développement économique local. Cette approche proactive vise non seulement à garantir la salubrité publique, mais aussi à renforcer l'attrait touristique du Sénégal en tant que destination phare en Afrique...