TOUBA- (affaire de l’´enfant mort noyé)- Aveu de la maman de Abdourahmane/ La famille parle de manipulation

L’affaire de l’enfant retrouvé mort noyé dans un bassin à Darou Miname continue de défrayer la chronique. La nébuleuse est restée à l’état, malgré les derniers développements. Dakaractu- Touba vous proposait récemment une vidéo dans laquelle la maman de l’enfant avouait avoir posé son bébé sur les rebords du bassin pour lui éviter de souffrir des rayons du soleil et des piqûres des fourmis alors qu’elle s’affairait à la cuisine.



À son retour, disait-elle, l’enfant était déjà dans le bassin. Cette déclaration au parfum d’aveu « a été faite par une fille affolée et manipulée par des adultes dont le père de son époux ». C’est Cheikh Lô , grand frère de A . Lô qui en fait la révélation. À l’en croire , la jeune maman a été amenée à faire une telle déclaration sous de fausses promesses et à l’insu de ses parents. Ce qui, selon lui, prive ce qui est considéré comme un aveu de toute valeur juridique. Un extrait de son message qu’il a personnellement soumis à notre appréciation.