TOUBA- Zappé des listes de « Takku Wallu Sénégal », Sadaga déclare : « Ils ont pris leurs responsabilités, nous prendrons les nôtres »

En consultant la liste de « Takku Wallu Sénégal » qui regroupe plusieurs partis politiques dont l’Apr , un constat s’impose : tous les grands leaders du parti du Président Macky Sall à Touba ont été écartés. En effet, mis à part Serigne Modou Bara Dolly qui dirige la majoritaire départementale, aucun de ses responsables connus n’a été choisi . On ne les voit nulle part , ni sur la départementale, ni sur la nationale.



Abdou Lahad Seck Sadaga , ancien député et 1er leader politique à avoir représenté l’APR dans la cité religieuse, voit , à travers cette décision « un message très clair ».



Pour lui , certains veulent décidément le jeter à l’abattoir.« Je reste attaché au Président Macky Sall. Nous ne sommes pas liés par la politique. Par conséquent, je lui renouvelle mes amitiés et compte les protéger. Toutefois , nous avons constaté qu’aucun leader de l’Apr de Touba n’a été investi. Ceux qui ont été mandatés ( je ne sais par qui ) ont choisi et ils se sont choisis et ont choisi leurs amis ., préférant nous écarter. Nous avons pris acte de ce choix que nous considérons comme un affront. Ils ont pris leurs responsabilités, nous prendrons les nôtres ».



Abdou Lahad Seck Sadaga de marteler sa ferme volonté de ne pas se laisser faire . « Je trouve qu’il s’agit d’une trahison. C’est eux qui m’ont largué. Je trouve aussi que Touba n’entre pas dans leurs plans. J’ai pris la décision d’emprunter à quelqu’un son gatsa -gatsa. Je donne rendez-vous à tous mes militants. Jeudi prochain , je leur dirai la conduite à tenir et la liste à supporter ».