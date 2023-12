TOUBA- Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma mobilise apéristes et alliés et explique pourquoi élire Amadou Bâ est « primordial »

Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma a renoué, ce week-end , avec les grandes mobilisations en perspective de la prochaine présidentielle . Entouré des dignitaires naturels locaux de l’Apr , le ministre conseiller du Président Macky Sall a aussi réussi à mobiliser les alliés autour de l’objectif unique qui est, pour lui, l’élection de Amadou Bâ en 2024. Évoquant l’organisation du parti présidentiel et très prochainement de la mouvance suivant des zones , le leader politique préconise une ouverture plus poussée qui ne sera stratégiquement que plus efficace. Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké saluera « le bilan révolutionnaire » du Chef de l’État après près de 12 ans passés à la tête de ce pays. Son choix de libérer le pouvoir alors que « la constitution lui permettait de briguer à nouveau les suffrages des Sénégalais » est aussi, selon lui, un pan non négligeable du bilan dit immatériel . Son discours ne manquera pas d’inviter les populations de Touba et du Sénégal à soutenir la candidature de Amadou Bâ.