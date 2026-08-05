TOUBA- Rappel à Dieu de Sokhna Ma- Amy Mbacké, fille du khalife Général des Mourides

Sokhna Amy Mbacké, plus connue sous l'appellation de Ma- Amy, fille de Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, a été rappelée à Dieu ce mercredi.
La grande faucheuse l'a arrachée à l'affection des siens alors qu'elle se trouvait en France.
DakarActu présente ses sincères condoléances au patriarche, à la famille éplorée et à l'ensemble de la communauté mouride, et prie pour le repos éternel de son âme.
La grande faucheuse l'a arrachée à l'affection des siens alors qu'elle se trouvait en France.
DakarActu présente ses sincères condoléances au patriarche, à la famille éplorée et à l'ensemble de la communauté mouride, et prie pour le repos éternel de son âme.
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