Tribunal de Dakar : trois mois de prison ferme pour « Lamiñu Daarou » ; ses coaccusés, « Oustaz Thiep » et « Ndiaye Touba », écopent de deux mois ferme.


Tribunal de Dakar : trois mois de prison ferme pour « Lamiñu Daarou » ; ses coaccusés, « Oustaz Thiep » et « Ndiaye Touba », écopent de deux mois ferme.

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a rendu son verdict ce mercredi 5 août dans l'affaire opposant le parquet à trois figures médiatiques proches de Pastef. Mandoumbé Diop, alias « Lamiñu Daarou », a été condamné à trois mois de prison ferme, tandis que Maguèye Diaw, alias « Oustaz Thiep », et Moustapha Ndiaye, alias « Ndiaye Touba », écopent chacun de deux mois de prison ferme.

Les trois prévenus, collaborateurs du média en ligne Feeñal Digital, étaient poursuivis pour « offense au chef de l'État » et « discours contraire aux bonnes mœurs ». Les faits remontent à la diffusion d'une vidéo sur TikTok, enregistrée lors du Magal de Mbacké Bari, dans laquelle ils priaient pour que « le malheur et la mort » frappent « celui qui a trahi le projet de Pastef ». Une formulation largement interprétée comme visant le président Bassirou Diomaye Faye, sans que son nom soit pourtant cité.
Placés sous mandat de dépôt le 30 juillet dernier, les trois chroniqueurs ont été jugés en procédure de flagrant délit. Leur avocate, Me Aby Nar Ndiaye, avait plaidé la relaxe en arguant que l'infraction d'offense au chef de l'État suppose une désignation explicite et que la vidéo ne faisait que relater une « discussion entre amis ».

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Mercredi 5 Août 2026
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