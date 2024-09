TOUBA - Ousmane Sonko a présenté ses condoléances à la famille de Serigne Saliou suite au rappel à Dieu de Sokhna Walo

Le Premier ministre du Sénégal était ce vendredi à Touba. Ousmane Sonko était venu présenter ses condoléances à la famille de Serigne Saliou Mbacké suite au décès de Sokhna Walo Mbacké. Reçu par Serigne Djily Mbacké, le leader politique a confié être aussi porteur d’un message de compassion du Président de la République qui l’a joint au téléphone la veille. « La dernière fois que j’ai parlé à la regrettée disparue, c’était lorsque Serigne Abdou Mbacké de Darou Moukhty me l’avait passée au téléphone. Je me rappelle l’avoir entendu formuler des prières à mon endroit et me témoigner son affection. Ces prières, nous pouvons le dire aujourd’hui, ont été exaucées... »