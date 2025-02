TOUBA- Les routiers professionnels Sénégalais officiant en Europe pour une meilleure mobilité des personnes handicapées

Un soutien conséquent a été accordé, lundi, aux personnes handicapées vivant entre Touba et Mbacké par les routiers professionnels Sénégalais d’Europe. La cérémonie s’est tenue sous la présence de Serigne Thierno Mbacké Kosso , fils aîné du Khalife Général des Mourides et émissaire de ce dernier. La structure dirigée par Serigne Modou Diouf de mettre à la disposition des associations invitées 40 chaises roulantes , 5 chaises électriques , une cinquantaine paires de béquilles etc… La députée Awa Seck et ses collègues Awa Dione et Ahmadou Lô ont pris part à la rencontre tout comme Serigne Mame Mor Mbacké, président de l’association Touba Ca Kanam. L’occasion a été mise à profit pour dérouler de fortes plaidoiries en faveur des personnes à mobilité réduite et non voyantes afin qu’elles puissent , elles aussi , accéder aux postes de responsabilité. Serigne Cheikh Abdou Lô et Mor Sèye, membres de la structure, préciseront que leur ambition est de pérenniser le geste entamé depuis plus de 03 ans .