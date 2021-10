TOUBA - Les « baana - baana » expliquent pourquoi ils ne feront jamais de bons chiffres d’affaires au Sénégal.

Regroupés au sein de la CODIPAS, un GIE consacré à la Collecte et Diffusion des Produits Agricoles du Sénégal les « baana- baana » de Touba ont déroulé une assemblée générale pour dénoncer la longue liste de difficultés auxquelles ils sont confrontés et qui les gênent aux entournures.



Par la voix de leur Secrétaire Général, Boucounta Ndiaye, ils ont vite attiré l’attention des autorités du pays et invité à des solutions urgentes. Ces problèmes sont, diront-ils, « l’accès aux marchés hebdomadaires, l’approvisionnement en arachide, les tracasseries administratives, la sécurité de leurs marchandises, les problèmes de balance, a concurrence déloyale des Chinois, l’incertitude économique, les prêts aux taux très élevés allant parfois jusqu’à 20%, etc… »



Visiblement exaspérés par la situation, ces commerçants aux chiffres d’affaires fortement impactés interpelleront aussi l’État sur le problème lié à la commercialisation de leurs marchandises...