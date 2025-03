TOUBA- Immersion dans le QG de feu Serigne Modou Ablaye Fall Ndar en plein mois béni de ramadan au cœur des ndogu - Baayfaal

Pour cette année 2025, Dakaractu - Touba a choisi , dans le cadre de ses reportages-ramadan chez les Baayfaal, de faire une immersion chez un petit -fils de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Il s’agit de Serigne Modou Ablaye Fall Ndar, recomnu comme étant l’un des descendants du Cheikh qui se sont le plus distingués dans la distribution de ndogous en période de ramadan. Dans cette série de témoignages , il est possible de découvrir la genèse des « ndogous - Baayfaal » mais aussi de faire plus ample connaissance avec ce petit-fils de Mame Cheikh qui fit de Saint- Louis un de ses fiefs privilégiés.