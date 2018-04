TOUBA / FATWA CONTRE SPÉCULATIONS FONCIÈRES - Serigne Sidi Abdou Lahad va sévir et le fera sans état d'âme...

Ventes illégales de terrains tous azimuts, conflits de propriété sur une parcelle donnée, occupation non autorisée de terrain... La récréation est finie à Touba et plus précisément dans le périmètre foncier de la cité. Serigne Sidi Abdou Lahad Mbacké vient de s'engager à sévir contre toute spéculation foncière. Pour décliner sa fatwa, le Khalife de Serigne Abdou Lahad Mbacké, récemment intronisé '' Diawrigne '' du Khalife Général des Mourides, a convoqué chez lui le sous-préfet, le maire Abdou Lahad Kâ, l'ensemble des délégués de quartier communément appelés '' chefs de village '', le chef de village lui-même, le commissaire de la police spéciale, le commandant de la brigade et toutes les autres personnes directement concernées par sa déclaration.

Et pour ajouter à la solennité de la rencontre, il a requis les services du porte-parole du Khalife Général des Mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre.

Prenant la parole non sans avoir précisé qu'il allait autant que faire se peut transmettre à la lettre le discours de Serigne Sidi Abdou Lahad Mbacké, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre invitera d'abord, les chefs de village à attentivement écouter le message et à s'y conformer absolument.

'' En tant que Diawrigne du Khalife Général des Mourides, Serigne Sidi Abdou Lahad Mbacké tient à dire à tout le monde qu'il ne militera que pour la vérité et rien que la vérité. Son seul allié sera la vérité, d'où qu'elle puisse émaner à l'image de son valeureux père Serigne Abdou Lahad (...). Il tient à faire savoir à tous les Chefs de village ici présents qu'à partir de ce samedi, la gestion des terres circonscrites dans le titre foncier de Touba devra être rigoureuse. Aucune spéculation ne sera désormais tolérée. Que chacun d'entre vous prenne ses responsabilités. Il n'interdit aucune vente de terrain. Toutefois, toute vente devra être opérée sur des bases claires. ''

Cheikh Bass Abdou Khadre de signaler, par ailleurs, que Serigne Sidi Abdou Lahad a officiellement choisi Serigne Abdou Lahad Diakhaté comme celui qui devra, encore aujourd'hui, occuper les fonctions de ''Chef du village de Touba. ''