TOUBA- Amadou Bâ dans un périple ponctué de visites de courtoisies chez plusieurs chefs religieux dont Serigne Abdou Karim et Serigne Amdy Modou Mbenda

Le Premier ministre Amadou Bâ est dans la cité religieuse de Touba depuis la nuit du mardi au mercredi pour un périple ponctué de visites de courtoisie et de rencontres avec dignitaires Mourides et leaders politiques. Amadou Bâ a été reçu notamment par Serigne Abdou Karim Mbacké à Ndindy. L’occasion a été saisie par le Premier ministre pour présenter ses condoléances à son hôte qui a récemment perdu un de ses fils , en l’occurrence Serigne Fallou Mbacké. La rencontre lui a aussi permis de solliciter des prières pour le Sénégal et pour le président de la République. Il n’a pas manqué de le remercier pour l’accueil royal qui lui a été réservé marqué par des repas copieux présentés à lui et à sa délégation par la responsable politique et épouse du chef religieux Sokhna Fatou Binetou Pouye.



Amadou Bâ s’est aussi rendu à la grande mosquée où il a été accueilli par l’Imam. Les 02 rakas d’usage effectués , le Premier ministre a pénétré dans le mausolée de Serigne Touba pour s’y recueillir avant de visiter « Daaray - Kaamil ».



Il faut signaler, en passant, que Amadou Bâ poursuit sa tournée avec une sobre délégation. Celle-ci s’est déjà rendue chez Serigne Sidy Abdou Lahad Mbacké, chez Serigne Dame Abdou Rahmane Mbacké et chez le Khalife des Baayfaal : Serigne Amdy Modou Mbenda Fall. Elle devrait se rendre aussi chez SerigneCheikh Say Souhaïbou, Serigne Mbacké Daba Sarr, Serigne Ahmadou Mokhtar, Serigne Moustapha Ndiatté etc…