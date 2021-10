TOUBA - Aide du Khalife des Mourides aux sinistrés des inondations / 40 mille francs et un sac de riz à chaque bénéficiaire.

2.528 personnes ont été officiellement impactées par les inondations qui ont secoué Touba. C’est le gouverneur de Diourbel qui donne l’information. Gorgui Mbaye procédait, en compagnie de la mairie et du Hizbut-Tarquiyah, à la distribution de l’aide octroyée par le Khalife Général des Mourides.



L’aide porte sur une somme de 101.120.000 FCFA et 150 sacs de riz en plus des autres dons consentis. La commission mise en place aura choisi de dégager une clef de répartition qui s’est finalement résumée à un montant forfaitaire. Chaque sinistré recevra la somme de 40 000 frs et un sac de riz .