TOUBA - ALY SALEH : "À Jour J moins 13, on a un niveau d'approvisionnement de 80% de ce qui est attendu en terme de moutons"

Keur Kabb et Ndindy, deux foirails de Touba visités par le ministre de l'élevage, présentent un décor rassurant avec des espaces remplis de moutons de qualité. Suffisant pour susciter chez le ministre de l'Élevage un satisfecit qu'il ne manquera pas d'exprimer. "Ce qui me fait le plus plaisir et qui me semble très important, c'est que dans ces deux marchés, nous n'avons que la production nationale. Il n'y a pas de sujets qui viennent des autres pays. C'est pour moi l'occasion d'encourager les éleveurs à persévérer dans cette voie".



Au terme de sa visite, le ministre se réjouira des mesures sécuritaires performantes mises en place par les forces de l'ordre, mais dira s'être rendu compte que l'une des doléances brandies par les éleveurs demeure le manque d'eau, même s'il n'est pas criard, selon lui. "À Jour J moins 13, on a un niveau d'approvisionnement de 80% de ce qui est attendu en terme de moutons", conclura le ministre.