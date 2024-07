TOUBA: 3 CAP Santé enrôle la commune de Touba-mosquée dans la lutte contre le paludisme

Le paludisme continue d’enregistrer des bilans macabres dans certaines zones du Sénégal et plus particulièrement chez les mères et les enfants, malgré les efforts déployés par l’État du Sénégal . Suffisant pour interpeller le Cadre de Concertation, de Coordination et d'Actions de Plaidoyer (3CAP-Santé). En séance de travail dans la région de Diourbel dans le cadre de ses activités de plaidoyer pour sensibiliser les collectivités territoriales, la structure a signé une convention avec la commune de Touba- Mosquée. Un choix qui se justifie , amplement, selon le gouverneur de région qui estime que la zone est en proie , toutes les saisons de pluies , à des épidémies de paludisme. Ngaïdé , venu représenter l’Union des Associations des Élus Locaux , précisera que la cible demeure la mère et l’enfant même si le renforcement de capacités des élus locaux constitue aussi un autre pan essentiel du partenariat.