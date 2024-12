TOUBA – 134 supporters arrêtés par les Baayfall… Plusieurs délinquants alpagués… Le match Rass vs Ndamatou

Mbacké continue de dérouler tranquillement son championnat navétane avec la tenue de matches de football au quotidien. Mais Touba, la ville voisine, tient encore jalousement à sa tranquillité liée au caractère sacré de la cité. Hier, dans la soirée du mardi au mercredi, les supporters de « Rass » et de « Ndamatou » l’ont appris à leurs dépens.



Revenus d’un choc qui a débouché sur la victoire de « Rass » sur le score de 04 buts à 02, les supporters ont manqué de limiter leurs jubilés ou de manifester leur désarroi dans les limites de la commune de Mbacké. Par inadvertance ou de manière volontaire, ils ont effectivement foulé au pied les prescriptions du Khalife.



C’est ainsi qu’ils ont été bloqués par les Baayfaal, visiblement en nombre suffisant pour procéder aux arrestations. 134 d’entre eux seront nuitamment arrêtés et conduits à « Baayfaal - Nga », du nom du quartier général des disciples de Mame Cheikh Ibra Fall.



Il n’y a pas que les supporters. En effet, plusieurs délinquants ont aussi été alpagués alors qu’ils tenaient par devers du chanvre indien, de la drogue, de la cigarette, etc. Un supporter à bord d’un véhicule Peugeot 406, malgré ses tentatives, n’a pas réussi à filer. Toutefois, il aura gravement menacé à l’intégrité physique des Baayfall en fonçant sur eux.



Au moment où ces lignes sont griffonnées, des démarches sérieuses sont entamées pour obtenir la liberté des supporters.



Nous suivons de près le dénouement de cette affaire.