THIÈS : Un jeune homme condamné après avoir invité une mineure à un groupe WhatsApp "Sexy Girls"

Le jeune Y. Sow, 23 ans, s'est retrouvé en prison et a été condamné après avoir tenté d'aider une jeune fille mineure fugueuse. Il était poursuivi pour détournement de mineure, attentat à la pudeur par incitation à la débauche et facilitation à l’accès à des images à caractère pornographique.



D'après les faits rapportés par nos confrères de L'Observateur, Y. Sow est accusé d’avoir envoyé un message invitant la mineure F. Ba, âgée de 16 ans, à intégrer un groupe WhatsApp de jeunes filles nommé « Sexy girls » pour "se faire facilement de l’argent".



Le contexte de la fugue et la découverte du père



Domiciliée au quartier Sampathé à Thiès, F. Ba avait fugué pour s’installer à Dakar. Elle y a passé dix jours, hébergée par un certain Zale, un homme marié qu’elle avait rencontré sur les réseaux sociaux. Ayant des sentiments pour F. Ba, Y. Sow s'est mis à sa recherche après avoir appris sa disparition et a réussi à la joindre via WhatsApp.



Lorsque la jeune fille lui a fait savoir qu’elle se trouvait à Dakar, Y. Sow a tenté de la convaincre de revenir, mais en vain. C’est à la suite de cela qu'il lui a envoyé le message l'invitant à intégrer le groupe « Sexy girls ». Ce message est resté sans réponse jusqu’au jour où F. Ba a décidé de rentrer chez ses parents. Dès son arrivée, son père, L. Ba, a confisqué son téléphone. En fouillant son WhatsApp, il a découvert des images obscènes et le message de Y. Sow incitant sa fille à la débauche. Face à ces découvertes, le père a déposé une plainte contre Y. Sow auprès de la Section de recherches de Thiès.



Inculpé, Y. Sow a été placé sous mandat de dépôt avant d’être jugé par le Tribunal des flagrants délits de Thiès.



Le procès et la condamnation

Devant la barre, le prévenu a reconnu être le titulaire du numéro de téléphone, mais a nié être l’auteur du message litigieux. F. Ba, de son côté, a déclaré être partie à Dakar de son propre gré et avoir été hébergée par Zale, rencontré sur TikTok. "Je suis allée toute seule à Dakar. J’y ai passé dix jours avant de retourner à Thiès. Ce n’est pas le message de Y. Sow qui m’a poussée à fuguer. Il n’était pas au courant de ma fugue. C’est quand il a appris ma disparition qu’il m’a envoyé un message pour m’inviter à intégrer un groupe de jeunes filles dénommé 'Sexy girls'", a-t-elle précisé. Elle a également affirmé que c'était Zale qui lui avait envoyé les images pornographiques versées au dossier, et non l'accusé Y. Sow.



Le procureur de la République a reconnu le prévenu coupable d’incitation à la débauche et a requis une peine de trois mois de prison assortie de sursis. Finalement, Y. Sow a été condamné à un mois de prison avec sursis.