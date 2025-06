TGI de Diourbel : Six mois avec sursis requis contre Modou Diop Diaobé, liberté provisoire refusée

Le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Diourbel a examiné ce jeudi l'affaire opposant Modou Diop Diaobé et deux de ses collaborateurs à la police de Ndamatou. Les prévenus, identifiés comme membres de la "police municipale" de Touba, sont poursuivis pour des chefs d'accusation incluant l'outrage à agent assermenté, le port illégal d’uniforme et l'usurpation de fonction.



Lors de l’audience, Modou Diop Diaobé a catégoriquement nié les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, le procureur a réfuté cette ligne de défense, estimant que l’accusé avait "bel et bien excédé ses prérogatives". En conséquence, le ministère public a requis une peine de six mois de prison avec sursis à l’encontre de Modou Diop Diaobé et de ses collaborateurs.



La demande de liberté provisoire formulée par la défense a été rejetée, maintenant Diaobé en détention. L’affaire est désormais mise en délibéré, et le jugement est attendu pour le 26 juin prochain.