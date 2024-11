TGI Kaolack/ Affaire du maire Serigne Mboup et Cie poursuivis pour Escroquerie, faux et usage de faux, vol en réunion : 2e renvoi au 21 Janvier 2025

Le procès opposant ce Mardi 05 Novembre 2024 Serigne Mbaye Niass de l'Alliance Adik et autres au maire de Kaolack Serigne Mboup et Cie vient d'être renvoyé à nouveau au 21 Janvier 2025.



Le nouveau président du TGI Kaolack a demandé aux deux parties de lui donner le temps d'éplucher le dossier de fond en comble. En effet, le président du TGI de Kaolack vient de tenir sa première audience.



Pour rappel, tout est parti d'une opération de décaissement de fonds impliquant le maire et des associations sportives et culturelles, (ASC).





Le maire de Kaolack Serigne Mboup et Cie sont poursuivis pour détournement de deniers publics, faux et usage de faux, vol en réunion, escroquerie à la municipalité de Kaolack.