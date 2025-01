TGI Kaolack : Affaire Adik contre Serigne Mboup et Cie poursuivis pour escroquerie, faux et usage de faux, vol en réunion mise en délibéré le 18 mars 2025

Après deux renvois, le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Kaolack s’est finalement penché sur le dossier opposant l'Alliance pour la défense des intérêts de Kaolack (Adik) et Serigne Mboup et Cie. Le maire de Kaolack Serigne Mboup et Cie sont poursuivis pour détournement de deniers publics, faux et usage de faux, vol en réunion, escroquerie à la municipalité de Kaolack.



Toutes les deux parties se sont présentées avec leurs avocats devant la barre.



«Le maire n'a pas utilisé les voies légales pour décaisser cette somme. En tant que Kaolack, il est de notre droit de savoir où et comment est dépensé l'argent du contribuable», a déclaré lors de cette audience qui a duré plus de deux tours d'horloge, Babacar Sadikh Beye.



Pour l’avocat de la partie civile, ce sont d’honnêtes citoyens qui demandent à être édifiés sur une importante somme décaissée par la municipalité et qui n'a pas de traçabilité.



D’après le maire de Kaolack Serigne Mboup qui était présent dans la salle «si tous les documents n'étaient pas en règle, le percepteur n'allait pas décaisser cet argent qui était destiné à acheter des denrées pour le Gamou de Médina Baye». Ces avocats ont plaidé pour la relaxe purement et simplement de leur client et demandent 500 millions FCFA pour dommages et intérêts.



Le procureur quant à lui a demandé l'application pure et simple de la loi.



Pour rappel, tout est parti d'une opération de décaissement de fonds impliquant le maire et des associations sportives et culturelles (ASC). Serigne Mboup et Cie sont poursuivis pour détournement de deniers publics, faux et usage de faux, vol en réunion, escroquerie à la municipalité de Kaolack.