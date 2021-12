TER : « l’autorisation d'exploitation commerciale sera délivrée ce 20 Décembre, la date d’inauguration fixée au 27 Décembre » Mansour Faye

Le Ministre des Infrastructures des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye a apporté une nouvelle précision sur la mise en circulation du train express régional (TER). Alors que son inauguration était prévue ce 24 Décembre, le ministre a expliqué les raisons de son report au 27. C’est-à-dire trois jours après.

« Le Ter est un programme important. En matière de technologie c’est le mieux penser au monde. Tous les tests sont confirmés, pour l’exploitation commerciale il faut qu’on nous délivre cette autorisation par le cabinet certifié » a expliqué le ministre qui faisait face aux députés ce Dimanche. « Le 20 Décembre on aura cette autorisation. A partir de cette date, on peut mettre le train à la disposition des populations, mais le Président a demandé que pour des questions d’Agenda que la date d’inauguration soit fixée au 27 Décembre » a-t-il ajouté.