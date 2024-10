TECNO Mobile Sénégal inaugure un terrain de football pour le bonheur du public

Le 25 octobre 2024 à Dakar, TECNO Mobile a inauguré le premier terrain de football public dans la commune des Parcelles Assainies, en présence du Directeur Général de la marque, des autorités municipales et des dirigeants de la Fédération Sénégalaise de Football.







En janvier 2024, TECNO a lancé un projet quinquennal visant à rénover 100 terrains de football communautaires à travers l'Afrique, dans le but de favoriser l'engagement des jeunes et de promouvoir le développement du sport. Cette initiative s’aligne sur l’engagement de TECNO à responsabiliser les communautés grâce au football.



Le lancement au Sénégal constitue une étape clé dans cette vision plus large, en apportant un impact local tout en soutenant la jeunesse africaine à travers de meilleures infrastructures sportives.







“STOP AT NOTHING” est une valeur fondamentale que TECNO défend constamment. En tant que marque de téléphonie socialement responsable, TECNO est très populaire et profondément engagée à servir la société sénégalaise. Malgré les défis rencontrés pour rénover le terrain de football, TECNO a réussi ce projet.







Ce terrain de football marque le début des efforts de TECNO Sénégal pour éclairer 10 terrains de bien-être public en 3 ans. Il a fallu 90 jours pour sélectionner le site, planifier, concevoir et construire le terrain, offrant ainsi à la communauté des Parcelles Assainies et aux enfants sénégalais un meilleur environnement pour le football, tout en promouvant l'éducation au football au Sénégal.







“Ceci est juste le début,” déclare le Directeur général de la marque au sujet du programme des terrains de football public. Au cours des trois prochaines années, TECNO prévoit de construire d'autres nouveaux terrains de football publics, apportant de nouvelles espérances et un futur renouvelé. Le représentant de la Fédération Sénégalaise de Football a exprimé son enthousiasme pour créer d'autres moments merveilleux avec TECNO, en tant que seul partenaire de l’équipe nationale de football.







“Nous sommes très reconnaissants à TECNO d'avoir choisi la communauté des Parcelles Assainies pour la première rénovation du terrain. Les enfants de notre communauté adorent le football et veulent devenir de grands joueurs comme Sadio Mané. Avoir un terrain lumineux et flambant neuf, c'est ce que les enfants ont toujours souhaité, et ils peuvent désormais profiter des plaisirs du sport,” a déclaré le maire de la commune des Parcelles Assainies.







L'événement a également vu la participation de joueurs nationaux U-20, qui ont partagé le plaisir du football avec les enfants présents. Inspirés par leurs idoles, ces derniers étaient motivés à avancer, à travailler dur et à poursuivre leurs rêves.







« TECNO illumine la belle vie » : en tant que marque technologique mondiale, TECNO concrétise sa vision de l'innovation et du progrès technologique. Lors de l'événement de lancement du TECNO AI&ECO SYSTEM, le 28 septembre dernier, la marque a également présenté des innovations comme le MINI PC-Game1, le dispositif connecté AR-POCKET GO, le chien robot Dynamic1 et le nouveau produit phare pliable Phantom V série 2 à la société sénégalaise.