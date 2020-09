TAMBACOUNDA/APR : Les jeunes militants de la 1ère heure lancent un cri du cœur.

Depuis quelques temps, des cadres de l'Alliance pour la République (APR) comme l'honorable députe Yaya Sow (Koungheul) et Moustapha Diakhaté pour ne citer que ceux-là, fustigent la gestion du parti indiquant du favoritisme au sein de la mouvance présidentielle. À en croire ces derniers, les nouveaux adhérents au parti sont privilégiés au détriment des cadres ou même les membres fondateurs du parti. Une situation que les jeunes de l'APR proches du député maire Mame Balla Lo de la région de Tambacounda ont décrié avec la dernière énergie.



Selon Abdoulaye Diallo, « nous sommes dans l'APR depuis 2009 en compagnie de notre leader Mame Balla Lo, mais nous ne sommes plus considérés dans le parti nous les jeunes proches de Mame Balla Lo alors que nous sommes les pionniers de l'APR au niveau de la région de Tambacounda »". Ainsi, Abdoulaye Diallo demande au Président de la République Macky Sall d'accorder plus de considération à leur leader le député maire Mame Balla Lo au sein du parti, mais également à la jeunesse qui l'accompagne...