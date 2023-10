Supposé recrutement spécial de 8000 enseignants : le ministère de l’éducation nationale dément!

Le Directeur de la Formation et de la Communication (DFC) du ministère de l'Education Nationale, Mohamed Moustapha DIAGNE porte à la connaissance de l'opinion qu'une information parue dans la presse et fortement relayée dans les réseaux sociaux faisant état d'un recrutement spécial de 8000 enseignants lui a été attribuée.



Le Directeur dément catégoriquement cette information dénuée de tout fondement. En effet, li précise qu'aucun recrutement spécial n'est prévu à ce jour et rappelle au cas échéant, l'opinion sera informée à travers les canaux officiels notamment la direction de la formation et de la communication (DFC).