Super Ligue : Mbaye Diagne ouvre son compteur buts avec Galatassaray, Pape Alioune Ndiaye inscrit son deuxième but.

Un brin de réussite a servi Mbaye Diagne, pour inscrire son premier but lundi sous les couleurs de Galatasaray.



L’nternational sénégalais, arrivé en janvier en provenance de Kasımpaşa SK, a bénéficié d'un contre favorable dans la défense adverse (90’+4). Galatasaray recevait Antalyaspor en match décalé de la 25e journée de Super Ligue.



Sofiane Feghouli avait ouvert le score pour le club turc du Galatasaray (17’) en début de première période, avant que H. Onyekuru ne réalise un doublé (65’) et (78’). Le milieu sénégalais, Pape Alioune Ndiaye, sorti à la 80e minute, a inscrit son deuxième but de la saison (68’).



Deuxième en Turquie, Galatasaray s'est imposé largement contre Antalyaspor (5-0). Meilleure attaque du Championnat turc, Galatasaray est deuxième, à huit longueurs de l'Istanbul Basaksehir.