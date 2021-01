Super Lig / Galatasaray : Mbaye Diagne écope d'un carton rouge contre Besiktas.

L'attaquant international sénégalais de Galatasaray, Mbaye Diagne, a été expulsé à la 58e minute de jeu lors du choc contre le Besiktas. Le buteur des "sang et or" a été sanctionné suite à un jeu dangereux contre son vis-à-vis Fransico Monteiro qui a pris la semelle du Sénegalais en pleine tête.



Un coup d'arrêt pour l'ancien joueur de la Juventus et du FC Bruges qui restait sur une belle dynamique en enchaînant les buts. Galatasaray, finalement battu 2-0 par Besiktas, occupe actuellement la 4e place à points de leur bourreau de la soirée, solide leader.