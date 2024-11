Suite affaire cargaison de fer : Entre mystères et accusations, une cargaison de 4 milliards de FCFA au cœur d’une enquête explosive

Selon les informations rapportées par L’Observateur, la situation de Dan Jager semble se clarifier. Bien qu’il soit toujours emprisonné, le magistrat instructeur pourrait prochainement lui rendre la liberté, étant donné que le commissaire de la Sûreté urbaine n’a pas établi sa responsabilité dans cette affaire. Les enquêteurs ont noté que Jager a prouvé, par des documents d’importation, que la cargaison appartenait à sa société, Paysara Sa, et non à Petro Niroo Saba, la société qui aurait initialement commandé la marchandise.



D’après les éléments recueillis, Dan Jager affirme que la cargaison a été financée en partie par son partenaire Emran Baoj, et que Nihad aurait agi de manière indépendante lors de la vente. Cependant, la police souligne que pour que la vérité émerge, Emran Baoj devra se rendre à Dakar et porter plainte.



Les ennuis de Maharram Zada Nihad ne font que commencer. Déjà détenu pour d’autres délits, il est maintenant accusé d’avoir utilisé l’argent de la vente du fer pour résoudre ses problèmes financiers personnels. L’Observateur rapporte que son comportement a soulevé de vives inquiétudes, notamment la manière dont il a géré les fonds liés à cette transaction.



Par ailleurs, le représentant de Petro Niroo Saba, Abdou Sy, accuse Dan Jager et Nihad de collusion pour avoir détourné la cargaison à leur profit, laissant l’entreprise sans aucun retour sur investissement. En effet, la cargaison, estimée à près de 4,8 milliards de FCFA, aurait été vendue sans que Petro Niroo Saba ne touche un centime.



Dans un contexte où la Douane s’est également vue lésée, ayant mis sous scellé le dépôt à Diamniadio après la vente de la cargaison, la situation devient de plus en plus complexe. Dan Jager maintient que les accusations de détournement sont infondées et se dit prêt à prouver sa bonne foi, tandis que Nihad garde le silence face aux questions des enquêteurs.



Alors que les clients de la cargaison sont appelés à témoigner, cette affaire, marquée par des enjeux financiers et des accusations graves, pourrait bien être le début d’un scandale aux ramifications insoupçonnées, laissant dans son sillage des questions sans réponse sur la gestion des affaires au Sénégal. Les prochaines étapes de l’enquête s’annoncent cruciales pour éclaircir ce mystère financier.