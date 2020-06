Subvention de l'agriculture : L’État dégage 1,2 milliard pour appuyer les producteurs de la vallée du fleuve Sénégal et du bassin de l'Anambé.

Depuis l’apparition de la pandémie dans notre pays, le président a pris des mesures importantes sur le plan sanitaire, sécuritaire mais aussi sur le plan de la résilience économique où l’agriculture est sensé jouer un rôle majeur. Ainsi, le Chef de l’État a pris des décisions salutaires pour le secteur de l’agriculture.

Selon, le Ministre de l’agriculture et de l’équipement rural, le Pr. Moussa Baldé, « il a validé notre programme agricole en augmentant notre budget de 50% c’est-à-dire de 20 milliards de FCFA. Le budget est passé de 40 milliards à 60 milliards ». Au delà de ces mesures, le Président de la République a dégagé une enveloppe de 1,2 milliard pour acheter du matériel agricole, des moissonneuses batteuses, des bâches pour stockage pour les producteurs de la vallée du fleuve Sénégal et du bassin de l'Anambé (Kolda). Le ministre de l’agriculture a également informé sur une éventuelle mutualisation de forces avec son homologue de la Mauritanie pour régler le problème de la pression aviaire au niveau de la vallée du fleuve Sénégal.

Poursuivant, Moussa Baldé d'ajouter que « le Président de la République m'a instruit de prendre au niveau de mon budget 1 milliard pour permettre à notre pays d’avoir des moyens aériens pour traiter le problème des oiseaux ». En plus, « hier en conseil des ministres, le Président de la République a décidé d’offrir tout ce qui est du matériel intermédiaire tel la charrue traditionnelle, le tracteur ou la moissonneuse, aux jeunes et aux femmes qui sont porteurs d'initiative agricole », a déclaré le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural, Moussa Baldé lors de sa visite à Dougaar, ce jeudi 4 juin 2020.