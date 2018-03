« Stress diplomatique » : Mankeur Ndiaye raconte ses « 8 mois au frigo » à la suite du limogeage de Gadio et la « hantise des affectations »

A la faveur du limogeage de Cheikh Tidiane Gadio ministre des affaires étrangères en Novembre 2009, dont il était le Directeur de cabinet, Mankeur Ndiaye a révélé être resté, 8 mois « au frigo ». « Je suis resté sans recevoir aucune imputation de dossier, je n’ai été associé à aucune réunion du ministère, je n’ai reçu aucun courrier à traiter, et sans voyage ». Et c’est pendant ce « long moment d’hibernation qu’il a décidé d’écrire le livre « diplomatie 20 ans à la place » a-t-il révélé. Nommé Ambassadeur du Sénégal au Mali pendant deux ans à la suite de cela, et revenu aux affaires après l’élection de Macky Sall, l’ancien ministre des affaires étrangères a dit s’être attaqué « aux affectations au ministère ». Ce qui a induit une réforme fondamentale dans le traitement des diplomates.