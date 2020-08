Sport : Le ministre de l’Intérieur renouvelle l'interdiction de rassemblement dans les terrains.

Aly Ngouille Ndiaye, sur instruction du président de la République, tente de limiter la propagation du coronavirus, qui sévit actuellement dans le monde entier.



Le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique a ainsi renouvelé vendredi l'interdiction de rassemblement dans les terrains de sport. Cette décision est à « effet immédiat », indique l’autorité, qui redoute un nouveau foyer de contamination.



Les jeunes vont donc normalement devoir patienter avant de refouler les terrains de foot et redonner aux matches de foot entre quartiers une image un peu plus festive.